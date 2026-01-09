Il secondo mandato di Palli | I prossimi quattro anni ancora più solidi e sfidanti

Il secondo mandato di Palli alla guida della Provincia è ufficialmente iniziato, con un nuovo quadriennio che si preannuncia più solido e impegnativo. Riconfermato con l’80% dei voti, il presidente si prepara ad affrontare sfide e obiettivi per consolidare il percorso di sviluppo e tutela del territorio, mantenendo un dialogo costruttivo con la comunità e le istituzioni.

Il Palli-bis è iniziato. Si è insediato ieri il presidente della Provincia riconfermato il 21 dicembre con un mandato forte da parte dell’80% dei voti assoluti. Di fronte ai consiglieri di maggioranza e di opposizione, con alcune assenze a causa dell’orario, Giovanni Palli, sindaco di Varzi, ha voluto ringraziare chi lo ha sostenuto e ricordare Aldo Terenzi, ortopedico e colonna portante dell’ospedale di Varzi, che si è spento durante le vacanze natalizie. "In questi quattro anni abbiamo lavorato come lavora un amministratore locale - ha ricordato Palli, tracciando un bilancio dell’attività svolta -: piedi per terra, problemi in mano, soluzioni in campo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

