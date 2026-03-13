Una foto di Nico Paz circola online, facendo sognare i tifosi dell’Inter. La presenza dell’immagine ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati nerazzurri. Al momento, si tratta solo di un’ipotesi senza conferme ufficiali, e il club non ha annunciato nulla riguardo a un possibile trasferimento. La foto continua a essere condivisa tra i supporter, alimentando le speranze di un possibile arrivo del giocatore.

Inter News 24 Nico Paz all’Inter? Spesso è circolata questa, per ora resta solo un sogno, ma nel frattempo spunta la foto che fa impazzire. Nel corso dell’ultimo anno più volte il nome di Nico Paz è stato accostato all’Inter. Più una suggestione che qualcosa di concreto, un vero e proprio sogno per i tifosi nerazzurri. Il classe 2004 però è ancora sotto controllo del Real Madrid. Nel frattempo spunta una foto che fa impazzire gli interisti! Ieri sera il talento del Como era a cena al ristorante Botinero di cui Javier Zanetti è proprietario. Un’istantanea che ritrae Nico Paz con suo padre, Diego Milito e Javier Zanetti. Chissà se c’è stato modo di parlare anche di calciomercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nico Paz, un sogno per l’Inter: spunta l’immagine che fa impazzire i tifosi nerazzurri – FOTO

Temi più discussi: Vicario-Inter, derby d’Italia con la Juve sul calciomercato! Diaby nome caldo, il sogno è Nico Paz; Como, torna Nico Paz dopo il castigo di Fabregas. Sogno proibito Inter, assalto andato a vuoto; Milan-Inter, il derby dei sogni sul mercato: Allegri su Milinkovic-Savic, Nico Paz per Chivu; Varane: Io dirigente al Como perché qui tutto è possibile. Vivo in hotel e guardo le partite al pub con i tifosi. Nico Paz? Dipende tutto dal Real.

Nico Paz sfida l'Inter: sogno di mercato, tra affari e affetti. Ma l'unica (minima) speranza è un affare alla Brahim DiazArchiviato il caso che lo ha visto protagonista nell’ultima giornata di campionato, Nico Paz è pronto a tornare al suo posto. Il fantasista. tuttomercatoweb.com

Nico Paz fa sognare i tifosi InterLa particolare situazione contrattuale fa sì che il Como, volente o nolente, prima o poi dovrà vendere Nico Paz. Perché diciamo questo? Perché il Real Madrid vanta una clausola di riacquisto, che ... sportmediaset.mediaset.it

#NicoPaz continua a 'frequentare' il nerazzurro: ieri a cena con #Zanetti e #Milito x.com

I GIOCATORI PIÙ PERFORMANTI 1. Nico Paz (Como) p.ti 537,12: Presenze 27; Titolare 25; Minuti 2222; Gol 9; Tiri 96; Tiri in porta 38; Dribbling riusciti 50; Assist 6; Passaggi riusciti 883; Passaggi chiave 41; Falli 43; Falli subiti 35; Gialli 5; Palloni rubati 57; Ta - facebook.com facebook