Perisic non dimentica l’Inter | il commento social del croato fa impazzire i tifosi nerazzurri – FOTO

Perisic non ha dimenticato l’Inter. I tifosi nerazzurri sono impazziti dopo aver visto il suo commento social dedicato alla squadra nel giorno del suo 37° compleanno. Il croato ha fatto sentire la sua vicinanza ai colori nerazzurri, scatenando la reazione dei fan.

Inter News 24 Perisic, nella giornata di ieri, giorno del suo compleanno numero 37, si è reso protagonista di un commento social a tinte nerazzurre. In un clima di calciomercato appena concluso e con la testa già rivolta alla sfida di Coppa Italia contro il Torino, è scoppiato un piccolo caso social che ha scaldato il cuore di migliaia di tifosi nerazzurri. Il protagonista non poteva che essere lui: Ivan Perisic. Il ritorno (social) del Campione: Perisic risponde ai tifosi dell’Inter nel giorno del suo compleanno. Nonostante il mancato ritorno a Milano in questa sessione invernale, confermato anche dalle parole di Marotta che ha ammesso l’assenza dei presupposti tecnici, il legame tra il croato e il mondo Inter resta più forte che mai. 🔗 Leggi su Internews24.com

Marco Materazzi rivive con emozione la vittoria storica dell’Inter nella Coppa del Mondo per Club, condividendo un messaggio sui social che ha fatto impazzire i tifosi.

Ivan Perisic ha mostrato interesse nei confronti dell'Inter attraverso un commento e un like sotto il post di Jakirovic.

Scelto da Mancini, rinato con Spalletti, migliorato da Conte e Inzaghi: Inter, sarà Perisic tris?Il club nerazzurro ha scelto: per la fascia destra che stenta da quando Dumfries si è infortunato, il preferito è Ivan. Nonostante abbia 37 anni e due parentesi già vissute a Milano. Il totale dice 25 ... msn.com

