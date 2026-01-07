Il prolungato stop di De Bruyne ha suscitato riflessioni in casa Napoli, che valuta attentamente le implicazioni per il proprio progetto futuro. Mentre l’attesa per il recupero si prolunga, la società mantiene un approccio cauto, considerando possibili alternative e strategie per affrontare eventuali imprevisti. La situazione sottolinea l’importanza di pianificare con attenzione, anche in un contesto di incertezza legato agli infortuni dei giocatori chiave.

L’attesa continua, ma cresce anche la cautela. In casa Napoli il caso che tiene . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne, stop più lungo: il Napoli riflette anche sul futuro

Leggi anche: Napoli, lesione al bicipite femorale per De Bruyne: lungo stop

Leggi anche: De Bruyne, prime analisi sul suo infortunio: si teme un lungo stop per il belga!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Napoli, De Bruyne verso un lungo stop: lesione di alto grado del bicipite femorale - Il centrocampista del Napoli era stato costretto a chiedere il cambio al 37' del match contro l'Inter per un problema muscolare dopo aver calciato, e segnato, il rigore ... sport.sky.it

De Bruyne come Lukaku, infortunio pesante e stop lunghissimo: come cambia il Napoli - Kevin De Bruyne termina in anticipo il 2025 per infortunio: l’esito degli esami è spietato, i tempi di recupero saranno lunghissimi Dopo lo stop lunghissimo di Romelu Lukaku, arriva un’altra mazzata ... calciomercato.it

Kevin De Bruyne, lesione del bicipite femorale. Si profila un lungo stop - Le prime sensazioni, emerse subito dopo l’infortunio rimediato nel match contro l’Inter, hanno purtroppo trovato conferma negli esami strumentali ... blitzquotidiano.it

O anche soleo, il nemico pubblico numero uno degli azzurri. Buongiorno, Neres, Lukaku, De Bruyne, quasi nessuno si è salvato da uno stop. Perfino Manna si è fatto male giocando a calcetto. Che il 2026 porti un po' di fortuna in più agli azzurri. Di Flavia Carr - facebook.com facebook