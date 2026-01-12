Napoli la verità sul recupero e sul futuro | parla direttamente De Bruyne!

Kevin De Bruyne ha condiviso le sue opinioni sul recupero e sul futuro di Napoli durante la cerimonia della ‘Scarpa d’Oro’ a Middelkerke, dove è stato insignito della Hall of Fame belga. L’intervista offre uno sguardo diretto sulle prospettive e le sfide del club partenopeo, con riflessioni che si inseriscono nel contesto dello sviluppo e della crescita del calcio italiano.

Kevin De Bruyne ha parlato in Belgio a margine della settantaduesima cerimonia della ‘Scarpa d’Oro a Middelkerke’, dove è stato premiato con l’inserimento nella ‘Hall of Fame’ belga, insieme Philippe Albert e Michel Preud’homme. Il centrocampista del Napoli, ai box dallo scorso 25 ottobre a causa di una lesione al bicipite femorale, si è espresso sulle sue condizioni e sul suo futuro. Napoli, De Bruyne: “La riabilitazione sta procedendo molto bene”. E sul futuro.. Kevin De Bruyne, a margine della settantaduesima cerimonia della Scarpa d’Oro a Middelkerke, ha parlato del suo infortunio e del su recupero: “ La riabilitazione sta procedendo molto bene. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, la verità sul recupero e sul futuro: parla direttamente De Bruyne! Leggi anche: Napoli, la verità su recupero e futuro: parla direttamente De Bruyne! Leggi anche: De Bruyne, stop più lungo: il Napoli riflette anche sul futuro Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Conte in silenzio e senza Neres: la lunga notte della verità del Napoli - facebook.com facebook Inter-Napoli, il giorno della verità: Chivu per portarsi a +7 a Conte. E subito dopo… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.