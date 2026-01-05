Tamponamento fra due auto lungo l' asse attrezzato | code e un ferito

Un incidente ha coinvolto due veicoli lungo l'asse attrezzato tra Pescara e Chieti, causando un tamponamento. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso. Si registrano code e rallentamenti nel traffico, e si segnala un ferito lieve. Si consiglia di prestare attenzione e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Tamponamento fra due auto e disagi alla circolazione stradale lungo l'asse attrezzato Pescara - Chieti. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 5 gennaio all'altezza dell'aeroporto lungo la carreggiata in direzione nord. Qui, due vetture per circostanze da chiarire si sono urtate.

