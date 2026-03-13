Nepal maggioranza assoluta per il partito dell’ex rapper Balendra Shah che sarà premier

In Nepal, il partito dell’ex rapper Balendra Shah ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi alla camera dei rappresentanti. Il partito, nato tre anni fa, ha conquistato un numero consistente di voti nelle elezioni recenti. Balendra Shah è stato scelto come prossimo premier, segnando un importante risultato elettorale per questa formazione politica. La vittoria si è concretizzata con il raggiungimento di una quota significativa di seggi in Parlamento.

Le elezioni del 5 marzo sono state le prime dopo la rivolta della generazione Z che aveva fatto cadere il governo e causato la morte di 77 persone. “La speranza è che ci attendano cinque anni di stabilità”, ha affermato l’esperto costituzionale Purna Man Shakya. Il partito Rastriya swatantra party (Rsp) di Shah ha ottenuto 182 seggi sui 275 della camera dei rappresentanti, ha annunciato il 12 marzo la Commissione elettorale. Si tratta della maggioranza più ampia da più di sessant’anni. L’esito del voto potrebbe mettere fine alla cronica instabilità politica in un paese che ha visto 32 cambi di governo negli ultimi 35 anni, minando la fiducia degli investitori e la crescita economica. 🔗 Leggi su Internazionale.it

