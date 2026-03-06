Elezioni in Nepal la Generazione Z premia il partito dell’ex rapper Balendra Shah

Alle elezioni in Nepal, la Generazione Z ha scelto di sostenere il partito dell’ex rapper Balendra Shah. Il Rastriya Swatantra Party, che si presenta come una forza centrista e anti establishment, è attualmente in testa in circa novanta circoscrizioni, mentre lo spoglio dei voti è ancora in corso. Shah è il personaggio più discusso della vigilia e il suo partito sta attirando l’attenzione degli osservatori.

Nelle sale da tè e nei principali luoghi di ritrovo di Kathmandu, la gente è incollata ai telefoni per controllare i risultati in tempo reale. I primi risultati, come detto, danno in vantaggio il Rsp, a conferma di una possibile nuova era nella politica nepalese. Shah, 35 anni, e già sindaco della capitale Kathmandu, ha dominato la corsa per diventare primo ministro del Nepal in campagna elettorale, durante la quale ha guadagnato popolarità in tutto il Paese. Meglio conosciuto come Balen, di solito sempre vestito con un abito nero elegante e occhiali da sole, si è presentato come simbolo del cambiamento politico guidato dai giovani.

