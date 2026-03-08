Chi è Balendra Shah l’ex rapper ed ex sindaco che governerà in Nepal

Balendra Shah, ex rapper e ex sindaco, è stato eletto nel Nepal durante le recenti elezioni che si sono svolte dopo le proteste giovanili di settembre. Ha guidato un partito nuovo, ottenendo una vittoria significativa che ha portato alla sua nomina come nuovo governatore. La sua elezione segna un cambiamento importante nel panorama politico del paese.

Nelle prime elezioni dopo le proteste giovanili di settembre, ha stravinto un partito nuovo con un candidato giovane e molto popolare In Nepal il conteggio dei voti delle elezioni di giovedì non è ancora terminato e potrebbe andare avanti per giorni. Le proiezioni però danno in netto vantaggio il partito di centro Rastriya Swatantra (RSP) e il suo candidato primo ministro Balendra Shah: 35enne che faceva il rapper ed è stato poi sindaco della capitale Katmandu. RSP ha vinto almeno 117 posti nella camera bassa del parlamento – quella per cui si vota – su 185 e potrebbe ottenerne ancora fino a un massimo di 8: se così fosse avrebbe la maggioranza più grande nella storia della democrazia nepalese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

