Neonati sepolti Chiara Petrolini è in aula | nuova udienza a Parma

Oggi a Parma si svolge una nuova udienza nel processo a Chiara Petrolini, imputata del duplice omicidio dei suoi neonati, trovati sepolti nel giardino di Treversetolo. La 22enne è presente in aula, mentre si prosegue con le discussioni e l’esame dei testimoni. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica e mediatica, ponendo l’accento sulle delicate questioni legate alla tutela dei minori e alla responsabilità penale.

Parma, 19 gennaio 2026 - Chiara Petrolini è in aula: è ripreso in Corte d'Assise a Parma il processo alla studentessa 22enne, imputata del duplice omicidio premeditato dei figli neonati, morti e sepolti nel giardino di casa a Treversetolo, ad un anno e mezzo di distanza l'uno dall'altro (uno a maggio del 2023 e l'altro ad agosto 2024). Questa è la sesta udienza. L'arrivo di Chiara Petrolini in tribunale. Chiara Petrolini é arrivata in tribunale poco prima delle 9 condotta da una pattuglia dei carabinieri: è entrata da un ingresso secondario.

