Chiara Petrolini è tornata a testimoniare davanti alla Corte di assise di Parma, dichiarando di non aver saputo di essere incinta al momento dei fatti. La donna ha spiegato di aver scoperto di essere incinta solo successivamente, mentre la pubblica accusa ha contestato le sue affermazioni, sostenendo che le sue dichiarazioni sono state ripetute e contraddittorie nel corso delle indagini. La discussione riguarda il ritrovamento di neonati sepolti.

Chiara Petrolini è tornata a parlare davanti alla Corte di assise di Parma, rendendo dichiarazioni spontanee nel processo che la vede imputata per omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei suoi due figli neonati, partoriti a maggio 2023 e agosto 2024 e sepolti nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo. La giovane di 22 anni rischia l’ergastolo se le accuse dovessero essere confermate. Con voce monocorde e un’unica breve interruzione, Petrolini ha letto per sette minuti un foglio preparato in cui ha respinto l’immagine che di lei è stata costruita. Sono stata anche descritta come un’assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Neonati sepolti, Chiara Petrolini in aula: “Non sapevo di essere incinta”. Ma la PM la gela: “Bugie sistematiche”

Articoli correlati

Neonati sepolti, Chiara Petrolini è in aula: nuova udienza a ParmaParma, 19 gennaio 2026 – Chiara Petrolini è arrivata oggi in aula dove si è tenuta la sesta udienza, in Corte d'Assise, a Parma, del processo a lei,...

Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini parla in aula: “Non sono una madre assassina”ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d’Assise Davanti alla Corte d’Assise di Parma, Chiara Petrolini ha preso la...

Contenuti utili per approfondire Chiara Petrolini

Temi più discussi: Roma, da giudici ok a perizia psichiatrica Kaufmann su capacità di stare in giudizio; Reggio, sacerdote rimprovera dei ragazzi davanti alla chiesa: aggredito dal branco; Elodie, le immagini del primo bacio con la ballerina Franceska Nuredini.

Neonati sepolti a Parma, Chiara Petrolini in aula: Non sono un'assassina, non...Chiara Petrolini in aula: dichiarazioni spontanee e ricostruzione dei tragici parti dei suoi due figli neonati tra dolore, confusione e solitudine. notizie.it

Neonati sepolti a Traversetolo, Chiara Petrolini: Non sono un'assassina. Le prime parole in aulaLa giovane è accusata di doppio infanticidio per la morte dei figli trovati sepolti nel giardino della sua abitazione. tag24.it

«Sono stata anche descritta come un'assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini». Sono queste alcune delle dichiarazioni spontanee rese da Chiara Petrolini davanti alla Corte d’ - facebook.com facebook

Chiara Petrolini parla in aula: “Non sono un’assassina, non volevo fare del male ai miei bambini” x.com