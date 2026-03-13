Chiara Petrolini si è presentata davanti alla Corte di assise di Parma per rispondere alle accuse riguardanti i neonati sepolti a Traversetolo. Durante l’udienza, ha letto un discorso di circa sette minuti, affermando di non essere un’assassina. La pubblica accusa ha chiamato in causa i bambini per nome, sottolineando che si tratta di persone reali. La discussione si è concentrata sull’identificazione e sul ruolo di Petrolini nel procedimento.

Con voce monocorde, leggendo da un foglio per circa sette minuti, Chiara Petrolini ha preso la parola davanti alla Corte di assise di Parma. Dichiarazioni spontanee, non un interrogatorio: la giovane di Traversetolo, imputata per l'omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei suoi due figli neonati — partoriti nel maggio 2023 e nell'agosto 2024 — ha scelto di parlare direttamente ai giudici prima che la Procura aprisse la requisitoria. «Dentro mi sentivo sola» Petrolini ha costruito il suo intervento attorno a un'immagine di sé come persona chiusa nel proprio disagio. «Molti mi hanno descritto come una brava ragazza, con la famiglia, gli amici, un ragazzo, che lavorava e studiava — ha detto — ma questa era solo apparenza». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Neonati sepolti a Traversetolo, la difesa di Chiara Petrolini: «Non sono un’assassina». La pm chiama per nome i bimbi: "Sono reali"

Articoli correlati

Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in aula: “Non sono una madre assassina. I bimbi non respiravano e li ho sepolti”Home > Cronaca > Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in aula: “Non sono una madre assassina.

Neonati sepolti a Traversetolo, Chiara parla in aula: "Non sono una madre assassina"La giovane imputata ha reso dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d’Assise di Parma: "Non ho mai voluto fare del male ai miei bambini.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chiara Petrolini

Neonati sepolti in giardino, parla Chiara Petrolini: Non sono una madre assassinaLa 22enne di Vignale di Traversetolo (Parma), imputata per l'omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei suoi due figli, ha fornito delle dichiarazioni spontanee prima della requisitoria d ... today.it

Neonati sepolti, Chiara Petrolini in aula: 'Non sono una madre assassina'Sono stata anche descritta come un'assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini. Lo ha detto Chiara Petrolini, nelle dich ... ansa.it