Neonati sepolti a Traversetolo la pm mostra la foto in aula | Sono bambini realmente esistiti

Durante l’udienza davanti alla Corte d’Assise di Parma, la pubblica accusa ha mostrato in aula la fotografia di uno dei due neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. La procuratrice ha affermato che i bambini realmente esistiti e sono stati trovati in un procedimento legale che riguarda la loro morte. La discussione si è concentrata sul riconoscimento dei corpi e sui fatti relativi alla vicenda.

Nel processo davanti alla Corte d'Assise di Parma per la morte dei due neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo, la pm Francesca Arienti ha aperto la sua requisitoria con parole forti e mostrando in aula la foto di uno dei bambini. "Siamo qui per la morte di due bambini che non esistono solo sulla carta, sono realmente esistiti. Ecco perché vi mostro l'immagine che abbiamo di Angelo Federico, si trovava in questa posizione", ha detto la magistrata, proiettando la fotografia del neonato trovato nel giardino della villetta nell'agosto 2024. Diversamente da quanto fatto poco prima dall'imputata Chiara Petrolini durante le sue...

