Neonati sepolti ancora domiciliari e braccialetto elettronico per Chiara | le motivazioni del Tribunale

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato gli arresti domiciliari per Chiara Petrolini, 22 anni di Traversetolo, accusata di aver ucciso e sepolto due neonati. La decisione si basa sulla valutazione delle motivazioni legate alle circostanze del caso, mantenendo comunque il braccialetto elettronico come misura di controllo. Questa scelta riflette un approfondimento sulle esigenze di tutela e sicurezza, nel rispetto delle procedure giudiziarie.

Neonati sepolti, "in casa di Chiara contesto cambiato, ma lei potrebbe uccidere ancora" - Il contesto familiare e ambientale di Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso e sepolto i cadaveri di due figli neonati, è profondamente mutato rispetto a quello originario. rainews.it

Chiara Petrolini e i neonati sepolti, il Riesame: «Ai domiciliari ma con il braccialetto, rischi per l'ambiente esterno» - Le motivazioni del Tribunale del Riesame di Bologna che ha disposto l’aggiunta del braccialetto elettronico di controllo per la 22enne di Traversetolo accusata di aver ucciso i due figli appena nati ... corrieredibologna.corriere.it

Secondo i giudici, il quadro familiare e abitativo in cui oggi si trova Chiara Petrolini è profondamente diverso da quello nel quale sarebbero maturati gli omicidi dei due figli neonati, uccisi e sepolti subito dopo la nascita. Un cambiamento che incide sulla valuta - facebook.com facebook

Chiara Petrolini e i neonati sepolti, il Riesame: «Ai domiciliari ma con il braccialetto, rischi per l'ambiente esterno» x.com

