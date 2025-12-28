Nell'ultimo decennio la Cina ha compiuto un enorme salto di qualità nella costruzione di un' industria militare autonoma, riuscendo così, non solo di ridurre la dipendenza dall'estero, ma anche a competere direttamente con Stati Uniti, Russia ed Europa. Secondo un lungo approfondimento del Wall Street Journal, una svolta simbolica e strategica, nonché decisiva, sarebbe arrivata nel settore più difficile da padroneggiare: quello dei motori aeronautici, da sempre uno dei talloni d'Achille della difesa cinese. Nel 2016, Pechino ha creato Aero Engine Corp. of China (AECC), un conglomerato statale pensato per concentrare risorse, competenze scientifiche e capitali pubblici in un ambito in cui il Paese era rimasto per decenni indietro rispetto ai rivali occidentali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I segreti militari della Cina: così le forze armate del Dragone rivaleggiano con l'Occidente

Leggi anche: "Fuori i militari dalle scuole", la protesta nel giorno della Festa delle Forze Armate

Leggi anche: Tensioni Cina-Giappone, Tokyo investe 58 miliardi di dollari per potenziare le forze armate

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I segreti militari della Cina: così le forze armate del Dragone rivaleggiano con l'Occidente - Così la Cina ha costruito in pochi anni un’industria militare sempre più autonoma e competitiva, riducendo la sua dipendenza dall’estero ... msn.com