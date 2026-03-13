Nel Cilento parte CI SEI – Esperienze d’Impresa per giovani e autoimprenditorialità

Lunedì 16 marzo nel Cilento iniziano le attività del progetto “CI SEI – Cilento InternoSalerno – Esperienze d’Impresa”. L’iniziativa si rivolge ai giovani interessati a scoprire le opportunità di avvio di nuove imprese e a conoscere le vocazioni economiche locali. Sono coinvolti diversi attori del territorio che promuovono l’iniziativa attraverso incontri e workshop dedicati.

Prenderanno il via lunedì 16 marzo le attività del progetto “CI SEI – Cilento InternoSalerno – Esperienze d’Impresa”, iniziativa rivolta ai giovani interessati a conoscere le opportunità legate alla creazione di nuove imprese e alla valorizzazione delle vocazioni economiche del territorio. Il progetto rientra nell’Avviso pubblico “Giovani e Impresa – II Edizione” promosso da ANCI e co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con l’obiettivo di diffondere la cultura d’impresa tra i giovani. L’iniziativa vede il Comune di Salerno come ente capofila e coinvolge i Comuni di Vallo della Lucania, Castelnuovo Cilento e Roccadaspide, insieme ad Ambiti Territoriali Sociali, Centri per l’Impiego e altri soggetti del territorio. 🔗 Leggi su Zon.it

