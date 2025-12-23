furti nel cilento emergenza sicurezza a castelnuovo cilento casal velino e salento

Negli ultimi giorni, i comuni di Castelnuovo Cilento, Casal Velino e Salento sono stati teatro di una serie di furti che hanno messo in allerta le autorità locali e i cittadini. Le forze dell'ordine, in particolare i Carabinieri, sono attualmente impegnate in un’intensa attività. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

