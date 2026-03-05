Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori ha commentato il caso Bastoni, affermando che si tratta di un accanimento eccessivo nei confronti del calciatore. Ha inoltre riferito che Alessandro ha riconosciuto di aver commesso un errore. La dichiarazione è stata diffusa in merito alle recenti controversie che coinvolgono il difensore. La discussione riguarda le modalità con cui sono state gestite le accuse nei suoi confronti.

Calcagno (presidente AIC) sul caso Bastoni: «Accanimento eccessivo, Alessandro ha ammesso l'errore»

