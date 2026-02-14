olimpia milano si allena con nebo e bolmaro

Nebo e Bolmaro hanno iniziato a allenarsi con Olimpia Milano dopo aver recuperato da piccoli infortuni. La squadra milanese punta a prepararli al meglio per le Final Eight di Coppa Italia, che si terranno nel loro palazzetto. I due giocatori si sono uniti ai compagni nel primo allenamento di questa settimana, contribuendo con la loro energia.

In vista delle Final Eight di Coppa Italia, disputate tra le mura di casa, Olimpia Milano gestisce un rientro mirato dei suoi talenti. Josh Nebo e Leandro Bolmaro sono al centro dell’attenzione, con lo staff tecnico impegnato a valutare tempi e modalità di reinserimento in una cornice di forma fisica da consolidare prima dell’impegno più impegnativo della stagione. Il allenatore Peppe Poeta ha indicato la disponibilità al rientro dei due giocatori, sottolineando che la squadra continua a monitorare attentamente le condizioni fisiche in vista delle prossime gare. L’attenzione è rivolta a controlli regolari e a un percorso di adeguamento mirato, finalizzato a definire i ruoli nelle prossime sfide. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Olimpia Milano parte per Lione senza Nebo e Bolmaro, che restano a casa per infortuni.

Olimpia Milano e Real Madrid si preparano a sfidarsi questa sera alle 20.

