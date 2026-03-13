L’Italia di Gattuso si prepara agli spareggi per il Mondiale, ma attraversa un momento difficile. La squadra non è in condizioni ottimali e si trova di fronte a una sfida importante tra due settimane. La situazione attuale richiede una svolta, perché la squadra rischia di arrivare alla partita decisiva senza poter esprimere il massimo delle proprie capacità.

Serve una benedizione speciale o almeno una tregua. Qualcosa che aiuti l’Italia di Gattuso a non giocarsi la vita (sportiva) tra due settimane senza potersi presentare al meglio delle proprie possibilità. Serve ma difficilmente arriverà. Anzi, il ct deve sperare che i giorni che lo dividono dall’apertura del ritiro di Coverciano e poi dal fischio d’inizio della sfida con l’Irlanda del Nord (giovedì 26 marzo a Bergamo) la smettano di portare cattive notizie. Il forfait di Verratti, che era stato ripescato dopo tre anni d’assenza dalla maglia azzurra e si era detto disponibile, è un problema per l’Italia. La condizione scadente di forma di alcuni dei titolari, pure. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Nazionale, allarme rosso: Italia fuori forma negli spareggi per il Mondiale

Articoli correlati

Pallamano, l’Italia pesca la Svizzera come avversaria negli spareggi di qualificazione per i Mondiali 2027L’Italia ha conosciuto oggi il nome dell’avversaria che dovrà affrontare nel terzo e ultimo turno di qualificazione per i Campionati Mondiali di...

Leggi anche: Torino, choc fuori dalla scuola: il prof rosso aggredisce i militanti di Gioventù nazionale

Tutti gli aggiornamenti su Nazionale allarme rosso Italia fuori...

Temi più discussi: Allarme rosso intorno alle basi Usa in Italia. In aumento traffico di droni e aerei cargo: ecco dove sono; Allarme rosso in serra: il Thrips parvispinus sbarca in Italia; Basi militari Usa in Italia per rifornimento e logistica: alzati i livelli di allerta. Per la modalità combat serve l’ok del Parlamento; Medio Oriente, allarme rosso per le piccole e medie imprese piemontesi: export sotto pressione e bollette verso il boom.

Nazionale, allarme rosso: Italia fuori forma negli spareggi per il MondialeIl momento della verità per gli azzurri si avvicina e tanti (troppi) punti fermi del ct Gattuso sono fuori condizione. Ecco perché andare al Mondiale sarà una mezza ... panorama.it

Diabete. E’ allarme rosso: un nuovo caso ogni 5 minutiSono 3 milioni i diabetici in Italia. Uno su 5 ha meno di 55 anni. E si calcola che ogni 5 minuti viene effettuata una nuova diagnosi. Colpiti anche molti adolescenti con troppi chili in più. quotidianosanita.it

Ai nostri microfoni è intervenuto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, che ci ha parlato dell’apertura della trattativa per il rinnovo del contratto scuola - facebook.com facebook

Buon compleanno Bruno #Conti #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro x.com