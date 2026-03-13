Nave russa carica di gasolio alla deriva tra Malta e Lampedusa dopo le esplosioni | cosa sta succedendo

Una nave russa lunga 277 metri, la Arctic Metagaz, si trova alla deriva nel Canale di Sicilia dopo aver subito esplosioni tra il 3 e il 4 marzo nelle acque tra Libia e Malta. La nave trasporta gas naturale liquefatto ed è attualmente senza stabilità, con il carico di gasolio a bordo. La situazione si è verificata nel contesto di un incidente che ha coinvolto questa metaniera nel tratto di mare tra le due isole.

Il gigante del mare si è incendiato tra il 3 e il 4 marzo e l'equipaggio è stato evacuato. Rischio disastro ambientale La nave Arctic Metagaz, metaniera russa lunga 277 metri e carica di gas naturale liquefatto, è alla deriva nel Canale di Sicilia dopo le esplosioni avvenute tra il 3 e il 4 marzo nelle acque tra Libia e Malta. L'equipaggio era stato evacuato subito dopo l'incidente, lasciando il gigante d'acciaio senza controllo. L'imbarcazione non è affondata, come ipotizzato all'inizio. Adesso non si esclude che possa dirigersi verso Lampedusa e si teme il disastro ambientale. La notizia è stata lanciata dal Tg1 con un breve video sui social in cui si vede l'imbarcazione. 🔗 Leggi su Today.it

