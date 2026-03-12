Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa A bordo 900 tonnellate di gasolio

Una petroliera russa senza equipaggio si sta avvicinando alle acque di Lampedusa. A bordo si trovano circa 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. La nave è attualmente alla deriva, senza nessun membro di equipaggio a bordo. Le autorità italiane monitorano la situazione e stanno valutando le misure da adottare.

Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa. Si ritiene che sulla nave ci siano 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto.