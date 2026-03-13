Una nave russa si trova alla deriva nel Mediterraneo centrale, a circa 30 miglia da Linosa, secondo il sindaco di Lampedusa. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre si temono possibili esplosioni a bordo. La Guardia costiera italiana ha avviato operazioni di sorveglianza e intervento, senza ancora intervenire direttamente sulla nave. La situazione rimane sotto stretto controllo e nessuna informazione su eventuali interventi di salvataggio.

Lampedusa, 13 marzo 2026 – Il Mediterraneo centrale è in stato di massima allerta per quello che sta diventando un vero e proprio caso internazionale nonché potenziale rischio ambientale: la metaniera russa Arctic Metagaz, che si presume appartenga alla cosiddetta ‘flotta fantasma’ usata da Mosca per aggirare le sanzioni, vaga senza governo da giorni dopo essere stata sventrata da un attacco attribuito a droni ucraini. Con i suoi 30 membri d'equipaggio tratti in salvo dalle autorità di mare maltesi e russe, il colosso d'acciaio è ora una bomba a orologeria che scarroccia tra Malta e l'Italia. La situazione è fluida e carica di tensione diplomatica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nave russa alla deriva, le notizie di oggi. Il sindaco di Lampedusa: "È a 30 miglia da Linosa". L'incubo di ulteriori esplosioni a bordo

