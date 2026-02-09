Gommone con 30 migranti alla deriva l’allarme a 40 miglia da Lampedusa

Questa mattina un gommone con circa 30 persone a bordo è stato trovato alla deriva nel Mediterraneo, a circa 40 miglia da Lampedusa. Le forze di salvataggio stanno cercando di intervenire per recuperare i migranti e portare in salvo le persone in pericolo. La situazione resta critica, ma ancora non ci sono notizie definitive su eventuali soccorsi riusciti.

Un gommone con a bordo circa 30 migranti è alla deriva nel Mediterraneo centrale, a circa 40 miglia da Lampedusa. A lanciare l'allarme è stata la piattaforma Alarm Phone, che ha ricevuto una richiesta di aiuto direttamente dal gruppo di persone in difficoltà."Stanno lottando contro il vento e le.

