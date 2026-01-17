Castellammare di Stabia si appresta a ospitare la Notte Bianca e uno spettacolo di Simone Schettino domenica 18 gennaio. L’evento si inserisce nei festeggiamenti per la festa patronale di San Catello, che si terrà il giorno successivo. Un’occasione per vivere momenti di cultura, tradizione e intrattenimento in un’atmosfera di convivialità e partecipazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Castellammare di Stabia si prepara a vivere una domenica all’insegna della tradizione, della cultura e del divertimento in vista della festa patronale di San Catello, in programma lunedì 19 gennaio. Un ricco calendario di eventi coinvolgerà cittadini e visitatori, anticipando la tradizionale processione della statua del santo, che attraverserà le vie del Centro Antico e farà tappa, come da consuetudine, all’interno del Cantiere Navale Fincantieri. Domenica 18 gennaio, vigilia della festa patronale, le attività inizieranno alle ore 8.30 in Villa Comunale con il Mercato della Terra di Slow Food. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castellammare di Stabia in festa: domenica 18 gennaio la Notte Bianca e lo show di Simone Schettino

Leggi anche: "Notte bianca" a Nocera Superiore, festa in via Russo con lo show musicale "Febbre Italiana"

Leggi anche: Apre Stabia Scavi, la nuova stazione di Castellammare di Stabia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Castellammare. Domenica lo spettacolo di Simone Schettino in villa comunale; Castellammare in festa, notte bianca e show di Simone Schettino; Nuova scuola presidio di legalità nel rione Scanzano di Castellammare di Stabia; Camorra e politica a Castellammare, parla il sindaco Vicinanza: “Non mi dimetto, sarebbe un regalo….

Castellammare di Stabia, festa patronale di San Catello: fede e tradizione - Castellammare di Stabia si prepara a vivere una domenica all’insegna della tradizione, della cultura e del divertimento in vista della festa patronale di San Catello, in programma lunedì 19 gennaio. msn.com