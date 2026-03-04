Il Pentagono | L' Iran non ha più leader aerei e marina La Turchia | Missile di Teheran sui nostri cieli abbattuto dalle difese Nato | Gli Usa affondano nave militare iraniana nello Sri Lanka | 80 morti
Il Pentagono afferma che l’Iran non possiede più leader, aerei né una marina efficiente, mentre la Turchia riferisce di un missile di Teheran abbattuto dai sistemi Nato sui propri cieli. Gli Stati Uniti hanno inoltre affondato una nave militare iraniana nello Sri Lanka, causando 80 vittime. I funerali di Khamenei, inizialmente previsti per questa sera, sono stati rinviati e il bilancio delle vittime in Iran è salito a uno.
Rinviati i funerali di Khamenei che erano previsti per stasera. Il bilancio delle vittime in Iran sale a 1.405. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Turchia: Il bersaglio del missile iraniano era la base di Cipro. Sottomarino Usa affonda una nave di Teheran al largo dello Sri Lanka. Il Pentagono: Guerra potrebbe durare 8 ...Vasta ondata di attacchi in tutto l'Iran. Macron muove la portaerei nucleare De Gaule, Regno unito e Grecia mandano mezzi a protezione di Cipro. Esplosioni a Dubai e Doha ... ilgiornale.it
Iran, Pete Hegseth: Finiremo tutto questo solo alle condizioni di TrumpNon è una guerra per il cosiddetto cambio di regime, però il regime dovrebbe cambiare ha detto il segretario alla Guerra degli Usa durante un punto stampa sull'operazione militare contro l'Iran. Il ... msn.com
Radio1 Rai. . #Iran Quinto giorno di guerra. Violenti raid su Teheran. Il regime degli ayatollah tenta di ricompattarsi. Intercettato ed abbattuto dalla NATO un missile puntato sulla Turchia. Israele continua a bersagliare anche il Libano. Da Haifa l'inviata Azzurra facebook
Ore 9.30, missili di Usa e Israele sull'Iran. In serata l'annuncio di Trump: «Abbiamo ucciso Khamenei, uno dei più malvagi al mondo» |La riposta di Teheran: i droni su Dubai, esplosioni a Tel Aviv x.com