Il Pentagono | L' Iran non ha più leader aerei e marina La Turchia | Missile di Teheran sui nostri cieli abbattuto dalle difese Nato | Gli Usa affondano nave militare iraniana nello Sri Lanka | 80 morti

Il Pentagono afferma che l’Iran non possiede più leader, aerei né una marina efficiente, mentre la Turchia riferisce di un missile di Teheran abbattuto dai sistemi Nato sui propri cieli. Gli Stati Uniti hanno inoltre affondato una nave militare iraniana nello Sri Lanka, causando 80 vittime. I funerali di Khamenei, inizialmente previsti per questa sera, sono stati rinviati e il bilancio delle vittime in Iran è salito a uno.