Famiglia del bosco l’appello di Nathan Trevallion | ‘Basta proteste davanti alla casa famiglia’

Un padre dei tre bambini affidati a una casa famiglia ha rivolto un appello chiedendo di interrompere le proteste davanti alla struttura. La vicenda, nota come quella dei “bambini del bosco”, ha suscitato discussioni pubbliche e polemiche. La famiglia coinvolta ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, mentre le proteste sono proseguite per mesi.

Perché i “bambini del bosco” sono stati affidati a una casa famiglia?. La vicenda della cosiddetta “ famiglia del bosco ”, che da mesi divide l’opinione pubblica italiana, torna al centro dell’attenzione con un appello diretto del padre dei tre bambini. Nathan Trevallion, lasciando la casa famiglia dove si trovano attualmente i figli, ha lanciato un messaggio chiaro: fermare presidi e proteste davanti alla struttura. I tre bambini erano stati allontanati dai genitori nel novembre scorso con un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Il tribunale aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale per Nathan Trevallion e la compagna Catherine Birmingham, ordinando il trasferimento dei minori in una casa famiglia a Vasto, in provincia di Chieti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

