Preparati a vivere un’esperienza unica con The Cream of Clapton Band, la formazione composta da musicisti che hanno condiviso il palco con Eric Clapton. Nel 2026, portano in Italia tutta l’energia e il talento di un’epoca indimenticabile, regalando ai fan un tributo autentico e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo le melodie che hanno fatto la storia del rock e del blues.

The Cream of Clapton Band è la band composta da musicisti che hanno condiviso molti concerti con Eric e nel 2026 sarà live in Italia. Quando a interpretare la musica di Eric Clapton sono i musicisti che hanno condiviso con lui decenni di concerti, incisioni e momenti fondamentali della sua carriera, il risultato va oltre il concetto di tributo. The Cream of Clapton Band nasce proprio da qui: da una band di assoluto livello internazionale composta da Nathan East, Steve Ferrone, Will Johns e Noah East, legati a Clapton da rapporti artistici e personali che ne hanno definito il suono nel tempo. Al centro del progetto c’è Nathan East, storico bassista di Eric Clapton, al suo fianco in tour e in studio per oltre quarant’anni, figura chiave di album e performance che hanno segnato la storia della musica contemporanea. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - The Cream of Clapton Band, i musicisti di Eric in tour in Italia

Leggi anche: Eric Bischoff stronca il tour d’addio di John Cena: “Merita una C, l’inizio è stato disastroso”

Leggi anche: Oasis in Tour: Le Citazioni Iconiche della Band da Non Perdere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cream of Clapton to bring 'Walkin' Blues' to World Records - Normally closed for events in July, and August, World Records couldn’t resist opening up for a classic rock experience. yahoo.com

Clapton and friends are still 'Cream' of the crop - If you're an Eric Clapton fan you probably have not been too keen on his laidback products from the past few years. tuftsdaily.com

The Cream of Clapton Band - Our weekly newsletter highlights our top stories, our special offers, and upcoming jazz events near you. allaboutjazz.com

THE CREAM OF CLAPTON BAND in Italia! UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine • 19 marzo 2026 Biglietti in vendita da domani, sabato 20 dicembre alle ore 10.00 su eilo.it, ticketone.it ed eventim.si Il progetto che celebra la musica di Eric Clapt - facebook.com facebook

il 9 Dicembre 1966 i Cream pubblicano "Fresh Cream", il primo album in studio del Power Trio: Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker. Il singolo “I Feel Free" fu inserito solo nella versione statunitense, pubblicata un mese dopo. L’album raggiunse la sesta p x.com