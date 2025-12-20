Nasce l' associazione Ex Allievi del Liceo Classico Giordano Bruno
Avviato il percorso per la costituzione dell’associazione Ex Allievi del Liceo Classico “Giordano Bruno”. Si è tenuto ieri (19 dicembre), presso la sala conferenze del Convitto Nazionale “Giordano Bruno”, un partecipato incontro finalizzato all’avvio del processo costitutivo dell’associazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
