San Marco la Catola un Carnevale inclusivo alla Biblioteca dei Monti Dauni

La Biblioteca di Comunità dei Monti Dauni a San Marco la Catola organizza un laboratorio di Carnevale sabato 7 febbraio alle 17. L’evento è aperto a tutti e punta a coinvolgere grandi e piccoli in attività creative e divertenti per festeggiare insieme.

La Biblioteca di Comunità dei Monti Dauni di San Marco la Catola promuove un nuovo appuntamento: sabato 7 febbraio a partire dalle 17 si svolgerà il ’Laboratorio di Carnevale’. Un pomeriggio creativo tra coriandoli, colla e tanta immaginazione dove ognuno, soprattutto i più piccoli dai 3 agli 8.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

