Il Comune porge la mano alle associazioni del territorio

20 dic 2025

La giunta comunale di Abano Terme ha approvato la delibera con cui viene concessa, per l’anno 2026, l’utilizzazione a titolo gratuito delle sale comunali di via Diaz a favore di numerose associazioni attive sul territorio. Il provvedimento riconosce il valore sociale, culturale e solidale delle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

