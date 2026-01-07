La Befana della solidarietà al Campania | 10mila euro alle associazioni del territorio
Il 6 gennaio si è tenuta al Campania la cerimonia di consegna di 10.000 euro, risultato della raccolta benefica natalizia “Scatta una foto con Babbo Natale”. L’iniziativa, promossa presso il centro commerciale, ha coinvolto numerosi clienti e ha permesso di sostenere le associazioni del territorio. Un momento di solidarietà e vicinanza, che dimostra l’impegno della comunità nel supporto alle realtà locali.
Si è svolta nella giornata del 6 gennaio la cerimonia di consegna degli assegni relativi alla raccolta benefica promossa durante il periodo natalizio attraverso l’iniziativa “Scatta una foto con Babbo Natale”, che ha visto una significativa partecipazione da parte dei clienti del Centro Commercia. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Solidarietà, il Campania dona 10mila euro alle associazioni del territorio
Leggi anche: La solidarietà al centro della 'Festa del Latte': consegnati 7.500 euro alle associazioni locali
SOLIDARIETA' Befana di sorrisi nei reparti pediatrici grazie ai volontari della protezione civile Modavi di Pianella e di Città Sant'Angelo https://cityne.ws/r3MnC - facebook.com facebook
La «Befana del Vigile» tra auto storiche e solidarietà. Altamura: «Agenti già pronti all'impegno olimpico» x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.