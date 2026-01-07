La Befana della solidarietà al Campania | 10mila euro alle associazioni del territorio

Il 6 gennaio si è tenuta al Campania la cerimonia di consegna di 10.000 euro, risultato della raccolta benefica natalizia “Scatta una foto con Babbo Natale”. L’iniziativa, promossa presso il centro commerciale, ha coinvolto numerosi clienti e ha permesso di sostenere le associazioni del territorio. Un momento di solidarietà e vicinanza, che dimostra l’impegno della comunità nel supporto alle realtà locali.

