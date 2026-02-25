Sud Italia | 580 posti lavoro con il polo energetico da 100 milioni

Il Gruppo Cestari sta per dare il via a un progetto ambizioso nel Sud Italia che promette di rivoluzionare il panorama energetico e occupazionale della regione. Con un investimento da oltre 100 milioni di euro, in collaborazione con la società cinese Hoymiles, il gruppo ha annunciato la creazione di un polo tecnologico dedicato alle energie, che porterà con sé 580 nuove assunzioni tra il 2026 e il 2030. Questo progetto non solo mira a creare posti di lavoro, ma anche a posizionare il Sud Italia come uno dei leader europei nel settore delle energie pulite, un ambito in cui il Paese sta attualmente accumulando ritardo rispetto ad altri Stati membri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Gruppo Cestari, 580 assunzioni nel Sud Italia con il polo tecnologico di energia pulita

