Si sono svolte, nella scuola media di Gavorrano, le elezioni del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Il percorso, che ha ricalcato tutte le fasi delle regolari elezioni, è strutturato come una vera esperienza democratica ed ha permesso agli studenti di confrontarsi sui temi della partecipazione, della responsabilità e del bene comune, favorendo lo sviluppo di competenze civiche fondamentali. Al termine delle votazioni è stata eletta sindaca l’alunna Serena Penes, candidata della lista ’Cambiamento in due anni: un passo verso il futuro’, che ha ottenuto il consenso della maggioranza degli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gavorrano rinnova il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Leggi anche: Calci: rinnovato il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Leggi anche: Sarno, proclamati gli eletti del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gavorrano rinnova il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze; Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia vota gli ultimi atti propedeutici all'approvazione del Bilancio di previsione.

Gli studenti eleggono il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze: a Serena Penes la fascia tricolore - Gli studenti della scuola secondaria di Gavorrano hanno eletto il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. corrieredimaremma.it