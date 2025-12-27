Gavorrano rinnova il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Si sono svolte, nella scuola media di Gavorrano, le elezioni del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Il percorso, che ha ricalcato tutte le fasi delle regolari elezioni, è strutturato come una vera esperienza democratica ed ha permesso agli studenti di confrontarsi sui temi della partecipazione, della responsabilità e del bene comune, favorendo lo sviluppo di competenze civiche fondamentali. Al termine delle votazioni è stata eletta sindaca l’alunna Serena Penes, candidata della lista ’Cambiamento in due anni: un passo verso il futuro’, che ha ottenuto il consenso della maggioranza degli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
