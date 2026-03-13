Nasce il comitato costituente Futuro Nazionale Valdarno presidente sarà Giampaolo Giannelli

È stato costituito il Comitato Costituente Futuro Nazionale Valdarno, con Giampaolo Giannelli come presidente. Il comitato si propone di rafforzare la presenza del movimento nella zona e di mettere al centro dell’attenzione pubblica le necessità reali dei residenti. L’obiettivo è creare un punto di riferimento locale per promuovere iniziative e rispondere alle richieste della comunità.

Nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale Valdarno, "primo passo di un percorso che punta a radicare il movimento sul territorio e a riportare al centro dell'agenda pubblica le esigenze concrete dei cittadini." "La costituzione del Comitato nel Valdarno rappresenta un passaggio fondamentale per il radicamento di Futuro Nazionale nella provincia di Firenze" – dichiara Andrea Cuscito, segretario per la fase costituente di Futuro Nazionale della Provincia di Firenze. Il Valdarno è un territorio strategico, con caratteristiche peculiari e con la necessità di uno spazio politico nuovo, capace di ricostruire un rapporto solido con il tessuto sociale, economico e produttivo della zona".