Psicoterapeuta uccisa a Foiano della Chiana | ergastolo all’amico di famiglia

Nel ottobre del 2024, Foiano della Chiana è stata scossa dal tragico omicidio di una psicoterapeuta. Dopo un processo rapido, il giudice ha condannato all’ergastolo l’amico di famiglia ritenuto responsabile del delitto. Questa sentenza rappresenta il primo passo verso la giustizia, offrendo una risposta alle domande di una comunità colpita da un evento così grave.

AREZZO – È arrivata in tempi record la parola fine, almeno per il primo grado di giudizio, sul tragico omicidio che nell’ottobre del 2024 sconvolse la quiete di Foiano della Chiana. La Corte d’assise di Arezzo, presieduta dal giudice Anna Maria Loprete, ha condannato all’ergastolo il 37enne di origini pachistane Mohamed Irfan Rhana, ritenuto l’unico responsabile della morte di Letizia Girolami, la psicoterapeuta di 72 anni brutalmente uccisa nelle campagne aretine. La sentenza è giunta al termine di una camera di consiglio durata appena un’ora, a conferma di un quadro probatorio che gli inquirenti hanno cristallizzato con estrema precisione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

