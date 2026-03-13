Floe Nielsen, giocatrice del Napoli Women, ha commentato la stagione del club azzurro, sottolineando l’importanza di avere due squadre molto competitive a Napoli anche a livello internazionale. Durante la partita tra Italia e Danimarca, al 61° minuto, Nielsen è entrata in campo, cambiando l’andamento del match. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che si sono chiesti da dove la conoscessero.

Calciomercato Juventus: missione di Ottolini in Portogallo, rispunta il nome di Kiwior. Intreccio con Kelly e Senesi, ultimissime Calciomercato Inter, restyling estivo: chi parte e chi arriva. Definito il piano di addii e nuovi acquisti, tutti i dettagli Calciomercato Milan: Maignan giura amore ai rossoneri! L’annuncio del portiere non lascia dubbi sul suo futuro Calciomercato Serie A: il Barcellona piomba sul big italiano! Può portarlo via dall’Italia. E questo aspetto favorirebbe il suo addio Calciomercato Napoli: mossa a sorpresa di Manna per Alisson Santos. Futuro che va in questa direzione per l’attaccante, ecco cosa succederà Francisco Cervelli si racconta: «Io tifoso Juve per ‘colpa’ di Del Piero, lo guardavo in tv. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli Women, Floe svela la sua ambizione: «Sarebbe molto importante per Napoli avere 2 squadre molto competitive anche nel panorama internazionale»

Articoli correlati

Milano-Cortina 2026: Coordinamento e ambizione per rilanciare l’Italia nello sport e nel panorama internazionale.L’entusiasmo e un senso di collaborazione condivisa sono i tratti dominanti che emergono dalle dichiarazioni rilasciate in relazione...

Napoli Juventus Women 0-1 LIVE: segna Vangsgaard, De Jong dice no a FloePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Juventus-Napoli W. 2-1 | Cambiaghi segna il gol-vittoria per le bianconere | #SerieAWomenAthora

Approfondimenti e contenuti su Napoli Women

Floe: Sarebbe importante per Napoli avere 2 squadre competitive. Anche in EuropaLa prima stagione di Cecilie Floe in Italia è di quelle da ricordare: 22 presenze e nove reti per trascinare il suo Napoli Women in alto come nessuno. tuttomercatoweb.com

Napoli Women-Milan, le formazioni ufficiali: Kyvag dal 1° in attacco. Floe guida le azzurrePer la prima gara dell'ottava giornata di Serie A Women si affrontano Napoli e Milan, squadre separate da appena tre punti in classifica. Il tecnico delle partenopee Sassarini si affida ancora a Floe ... tuttomercatoweb.com