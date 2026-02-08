Milano-Cortina 2026 | Coordinamento e ambizione per rilanciare l’Italia nello sport e nel panorama internazionale

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicinano e l’Italia lavora per organizzarle al meglio. Le principali istituzioni e gli organizzatori hanno mostrato entusiasmo e voglia di collaborare, convinti di poter rilanciare lo sport italiano sul piano internazionale. Ora si punta a mettere in piedi una macchina efficiente e pronta a far brillare l’Italia tra due anni.

L'entusiasmo e un senso di collaborazione condivisa sono i tratti dominanti che emergono dalle dichiarazioni rilasciate in relazione all'organizzazione di Milano-Cortina, le prossime Olimpiadi invernali italiane. Un clima di "gioco di squadra", come lo ha definito il responsabile dell'evento, promette di guidare l'Italia verso una vetrina globale di eccellenza sportiva e organizzativa. L'affermazione giunge in un momento cruciale, a ridosso di una fase preparatoria che richiede un coordinamento impeccabile tra le diverse istituzioni e i territori coinvolti. Questo coordinamento non è solo una questione di efficienza logistica, ma rappresenta un'opportunità per ridefinire il ruolo dell'Italia nel panorama sportivo internazionale e per promuovere un modello di sviluppo sostenibile.

