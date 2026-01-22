Napoli Juventus Women 0-1 LIVE | segna Vangsgaard De Jong dice no a Floe

Segui la cronaca in tempo reale di Napoli Juventus Women, partita valida per i quarti di Coppa Italia femminile. Vangsgaard ha segnato il gol decisivo, mentre De Jong si è opposta a Floe. Di Mauro Munno fornisce una sintesi accurata, analisi dettagliate e il risultato aggiornato. Restate aggiornati per tutte le informazioni sul confronto tra le due squadre.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata dei quarti di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite del Napoli nella gara valida per l'andata dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere devono rialzarsi dopo la sconfitta in campionato con l'Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 40? Ammonita Calligaris – Intervento duro su Sciabica 37? Occasione Floe – Lanciata in profondità da Muth si defila e incrocia col mancino. Molto attenta De Jong che respinge 30? Tiro Floe – Girata mancina da dentro l'area, dopo aver vinto un contrasto. Juventus Women Napoli 0-0 LIVE: rischiano Kullberg e De JongNella nona giornata di Serie A Women, Juventus Women e Napoli si affrontano in un match senza reti, terminato 0-0. Leggi anche: St. Polten Juventus Women 0-1 LIVE: Vangsgaard segna e poi prende la traversa Napoli - Juventus Women 0-1: Vangsgaard per il vantaggio bianconero23' - Vanmechelen a terra, staff in campo 19' - Giordano va sul fondo ed effettua un cross. De Jong si allunga e blocca 17' - VANGSGAARDDD, 0-1 JUVE: Vangsgaard anticipa Veletalic

