Cecilie Fløe ha annunciato che il Napoli Women mira a qualificarsi per la Champions League. La giocatrice ha dichiarato che il team desidera arrivare il più in alto possibile in questa competizione. La squadra ha mostrato ambizione e determinazione nel voler affrontare questa sfida, con Fløe che si è presa il ruolo di leader nel progetto.

"> Cecilie Fløe si è presa il Napoli Women e ora sogna di trascinare il club verso la Champions League. L’attaccante danese, protagonista di una stagione brillante in Serie A femminile, ha raccontato il suo momento in un’intervista concessa a Silvia Campanella per Tuttosport, parlando della sua crescita, delle ambizioni della squadra e del legame con Napoli. Fløe, la rivelazione del Napoli Women Arrivata dal Tampa Bay Sun, con un passato al Køge, la classe 2001 si è imposta rapidamente nel campionato italiano. Come racconta Silvia Campanella su Tuttosport, l’attaccante danese ha già collezionato 22 presenze e 9 gol in stagione, distinguendosi per forza fisica, velocità e concretezza sotto porta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli Women, Fløe sorprende tutti: «Anche noi vogliamo la Champions»

Articoli correlati

Leggi anche: Cristante a Sky: «La Juve non è partita benissimo ma lotta per le posizioni che vogliamo raggiungere anche noi. Vogliamo vincere»

Napoli Juventus Women 1-1 LIVE: Floe sorprende le bianconere a inizio ripresaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Una selezione di notizie su Napoli Women

Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie A WomenSe nella Serie A Women’s Cup tutto era andato secondo pronostici, con pochi risultati sorprendenti e la vittoria finale della Juventus contro la Roma, l’avvio del campionato femminile sta regalando ... tuttomercatoweb.com

Como Women, Sottili: Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultatoIl tecnico del Como Women Stefano Sottili ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli Women, altra rivelazione del campionato, in programma domani pomeriggio in casa delle ... tuttomercatoweb.com