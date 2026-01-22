Napoli Juventus Women 1-1 LIVE | Floe sorprende le bianconere a inizio ripresa

Segui la cronaca della partita tra Napoli e Juventus Women, valida per i quarti di Coppa Italia femminile. Al termine di un match equilibrato, il risultato è di 1-1, con Floe che sorprende le bianconere nella ripresa. In questa analisi troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti in tempo reale sulla sfida.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite del Napoli nella gara valida per l’andata dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere devono rialzarsi dopo la sconfitta in campionato con l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 1-1: sintesi e moviola. 49? Colpo di testa Cambiaghi – Grande occasione! Prende bene il tempo sul cross di Godo da sinistra. Cambiaghi svetta ma colpisce centralmente, blocca Thisgaard 46? Gol Floe – Verticalizzazione di Sciabica: il taglio di Floe sorprende completamente la difesa della Juve tra Lenzini e Calligaris. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

