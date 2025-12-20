Cristante a Sky | La Juve non è partita benissimo ma lotta per le posizioni che vogliamo raggiungere anche noi Vogliamo vincere

20 dic 2025

Cristante ha commentato la situazione attuale della Juventus, riconoscendo che la squadra bianconera non ha iniziato al meglio ma continua a impegnarsi per raggiungere le posizioni che si sono prefissata. La volontà di vincere e migliorare fa parte del percorso di crescita, e la squadra lavora con determinazione per raggiungere gli obiettivi stabiliti. La strada è ancora lunga, ma l’obiettivo rimane chiaro.

Cristante a Sky: «La Juve non è partita benissimo ma lotta per le posizioni che vogliamo raggiungere anche noi». Le parole del centrocampista. Cristante è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Juventus e Roma. Le parole del centrocampista giallorosso. Juve Roma LIVE, l’avvicinamento al big match dell’Allianz Stadium: un’assenza dell’ultima ora! Le novità sulle scelte di Spalletti MOMENTO – « Penso soprattutto al Cagliari: è stata una gara complicata contro una squadra forte. Abbiamo giocato anche col Napoli, pur senza offrire la nostra migliore prestazione. Con il Cagliari, invece, è andata un po’ meno del solito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

