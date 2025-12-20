Cristante a Sky | La Juve non è partita benissimo ma lotta per le posizioni che vogliamo raggiungere anche noi Vogliamo vincere

Cristante ha commentato la situazione attuale della Juventus, riconoscendo che la squadra bianconera non ha iniziato al meglio ma continua a impegnarsi per raggiungere le posizioni che si sono prefissata. La volontà di vincere e migliorare fa parte del percorso di crescita, e la squadra lavora con determinazione per raggiungere gli obiettivi stabiliti. La strada è ancora lunga, ma l’obiettivo rimane chiaro.

Cristante è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Juventus e Roma. Le parole del centrocampista giallorosso. MOMENTO – « Penso soprattutto al Cagliari: è stata una gara complicata contro una squadra forte. Abbiamo giocato anche col Napoli, pur senza offrire la nostra migliore prestazione. Con il Cagliari, invece, è andata un po' meno del solito.

Svilar Rensch Mancini Ziolkowski Celik Koné Cristante Wesley Soulé Dybala Ferguson Questa secondo Angelo Mangiante la formazione che scenderà in campo questa sera in Juventus Roma - facebook.com facebook

La Juventus si guarda intorno per il prossimo mercato e tiene d’occhio Bryan Cristante Secondo Tuttosport Comolli sogna il colpo anche grazie ai buoni rapporti con l’agente Beppe Riso Strada inversa per McKennie, che potrebbe raggiungere la Roma x.com

