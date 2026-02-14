Ricordo vittime delle foibe Cerimonia e scuole a teatro

A Santa Croce, il sindaco Roberto Giannoni ha deposto una corona di alloro in ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, durante una cerimonia che si è tenuta nel giardino dedicato, all’incrocio tra via XI Febbraio e via Salvemini. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno voluto onorare i momenti più dolorosi della storia recente. Nel frattempo, alcune scuole della zona hanno organizzato spettacoli teatrali per sensibilizzare sul tema e mantenere vivo il ricordo.

SANTA CROCE Una corona di alloro per i martiri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. La cerimonia della commemorazione si è svolta al giardino vittime delle Foibe, all'angolo tra via XI Febbraio e via Salvemini, con il sindaco Roberto Giannoni e i rappresentanti delle istituzioni. Il sindaco Giannoni è intervenuto citando il racconto del maresciallo di terza classe dei vigili del fuoco Arnaldo Harzarich, che nell'ottobre del 1943, subito dopo la prima invasione dei partigiani comunisti di Tito, fu incaricato di ispezionare alcune foibe. "Celebrare oggi questa ricorrenza significa ribadire che non esistono vittime di serie A e di serie B, ma che ogni sofferenza merita pari dignità e memoria – ha detto l'assessore alla memoria Simone Balsanti – la tragedia delle foibe ci costringe a riflettere sulla mostruosità delle dittature di qualsiasi colore.