Oggi in memoria delle vittime delle foibe | il teatro racconta storie d’esilio e identità persa

Oggi a Silea si ricorda le vittime delle foibe con uno spettacolo teatrale. Alle 20.30, nell’aula magna della scuola “Marco Polo”, il teatro racconta storie di esilio e di identità perdute. Un momento di memoria che coinvolge studenti e cittadini, per non dimenticare quelle pagine oscure della nostra storia.

Venerdì 6 febbraio, alle ore 20.30, nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado “Marco Polo” di via Tezze a Silea, si accenderà un’altra voce nella memoria collettiva del Paese. Non una parola di politica, non un discorso ufficiale, ma un canto. Un pianoforte che risuona in un silenzio carico di storia. Il titolo dello spettacolo è *Mili Muoi – L’esodo dei miei*, un viaggio sonoro e drammaturgico che si apre sulle orme di chi, negli anni del dopoguerra, fuggì da una terra che non era più sua. Il protagonista è Carlo Colombo, pianista e cantante trevigiano, figlio di profughi giuliano-dalmati, che con voce tremante ma precisa, accompagna la sua narrazione con note che sembrano risalire dal fondo del mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 10 febbraio si avvicina e a Sansepolcro sono in programma due iniziative per ricordare le vittime delle foibe.

