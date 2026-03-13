Napoli | studenti contro la guerra appello in dialetto

A Napoli, studenti si sono riuniti davanti alla sede di Porta di Massa dell’università Federico II per manifestare contro la guerra, srotolando uno striscione scritto in dialetto locale. L’azione ha attirato l’attenzione dei passanti e ha rappresentato un momento di protesta pubblica. La manifestazione si è svolta nel centro della città, coinvolgendo diversi giovani che hanno espresso il loro dissenso.

Nel cuore di Napoli, presso la sede universitaria di Porta di Massa dell’ateneo Federico II, uno striscione con scritto in dialetto locale ha lanciato un appello urgente contro i conflitti globali. Gli studenti del Collettivo Argo hanno scelto questa data per contestare le decisioni politiche sulla guerra, collegando la protesta al giorno della convocazione a Roma del Consiglio supremo della Difesa. Il messaggio, che denuncia l’uccisione causata dai conflitti, evidenzia come la comunità accademica stia assumendo un ruolo attivo nel dibattito internazionale. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che le dinamiche belliche non rimangono confinate ai teatri operativi ma si ripercuotono direttamente sulle vite dei cittadini, già segnate da precarietà economica e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: studenti contro la guerra, appello in dialetto Articoli correlati Ladispoli, domenica la Marcia della Pace: corteo e appello contro la guerraLadispoli, 23 gennaio 2026 – Una marcia per la pace, contro la violenza e la logica della deterrenza armata, in un tempo segnato da conflitti e... Corteo degli studenti all’Aquila contro la guerra e l’aumento delle spese militariTeramo - Momenti di tensione nel carcere di Castrogno a Teramo, dove un incendio appiccato da due detenuti. Tutto quello che riguarda Napoli studenti contro la guerra... Temi più discussi: Napoli, convegno solo sul Sì al referendum, Valditara: Bravi prof e studenti a lasciare la sala; Studenti contro la leva: Rifiutiamo l’orizzonte della guerra; Incontro su referendum: studenti e docenti lasciano il convegno perché manca par condicio. Il comunicato dell'USR Campania; Studenti portati a un evento per il Sì al referendum, il ministro Valditara: Complimenti ai dirigenti scolastici. Napoli, studenti lasciano incontro sul referendum a Castel Capuano. La denuncia: Solo interventi per il SìStudenti e docenti lasciano un incontro sul referendum a Castel Capuano a Napoli denunciando l’assenza di pluralismo. Scoppia la polemica ... 2anews.it Napoli, convegno solo sul Sì al referendum, Valditara: Bravi prof e studenti a lasciare la salaMa il ministro dell’Istruzione è anche polemico con il Pd per l’iniziativa dell’Anm del 18 ottobre con le scolaresche: Garantire sempre il pluralismo. napoli.repubblica.it Le sindache e i sindaci di Roma, Napoli, Torino, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Cagliari, Parma, Verona, Vicenza, Bergamo, Reggio Emilia, Sassari, insieme alle colleghe e ai colleghi di centinaia di comuni d’Italia, hanno firmato un appello per sostenere il N - facebook.com facebook Napoli chief confirms Rasmus Hojlund transfer. x.com