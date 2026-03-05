Corteo degli studenti all’Aquila contro la guerra e l’aumento delle spese militari

Gli studenti dell’Aquila sono scesi in piazza per partecipare allo sciopero nazionale, manifestando contro la militarizzazione e l’aumento delle spese militari. Durante il corteo, hanno esposto slogan e ascoltato interventi pubblici, chiedendo maggiori investimenti nel settore dell’istruzione. La protesta si è svolta nel centro della città, attirando l’attenzione di cittadini e istituzioni.

Giovani in piazza all'Aquila nello sciopero nazionale studentesco contro militarizzazione e aumento delle spese militari, tra slogan, interventi pubblici e richieste di investimenti in istruzione. Un grande cartello di cartone posato al centro della Villa comunale dell'Aquila ha attirato l'attenzione dei partecipanti al corteo studentesco: scritto con un pennarello nero, riportava la frase "War, children, it's just one shot away – La guerra è solo a uno sparo".