Chivu | Col Napoli sarà una partita difficile che vivrà di episodi

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato alla vigilia del match contro il Napoli, sottolineando la difficoltà della sfida e l’importanza degli episodi. In conferenza stampa, ha evidenziato la necessità di prepararsi al meglio per affrontare una partita complessa, caratterizzata da situazioni che potrebbero influenzare l’esito. Le parole di Chivu riflettono l’approccio equilibrato della squadra in vista di un confronto importante per il campionato.

Chivu non le manda a dire: che frecciata per il Napoli! Poi l’annuncio sugli infortunati - L'Inter domani ospiterà il Napoli a San Siro: alla vigilia del big match ha parlato in conferenza Cristian Chivu. spaziointer.it

Chivu “La sfida col Napoli può indirizzare il cammino della stagione” - Saremo pronti a fare una grande gara, quella con il Napoli è una partita che può indirizzare il cammino ... msn.com

Alla vigilia di Inter-Napoli, Cristian Chivu sorprende tutti e spegne il duello mediatico: “Non esiste il confronto con Antonio Conte”. https://fanpa.ge/DEgRm - facebook.com facebook

Cristian Chivu verso Inter-Napoli: “In questo periodo abbiamo imparato a gestire l’ingiustizia, a non pensare troppo all’ingiustizia. Quello che fanno gli arbitri non ci deve interessare, dobbiamo essere più forti di tutto. Non bisogna mai cercare scuse o alibi” x.com

