Chivu | Col Napoli sarà una partita difficile che vivrà di episodi
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato alla vigilia del match contro il Napoli, sottolineando la difficoltà della sfida e l’importanza degli episodi. In conferenza stampa, ha evidenziato la necessità di prepararsi al meglio per affrontare una partita complessa, caratterizzata da situazioni che potrebbero influenzare l’esito. Le parole di Chivu riflettono l’approccio equilibrato della squadra in vista di un confronto importante per il campionato.
Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match contro il Napoli. Cristian Chivu, allenatore dell’inter, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
