Napoli parla Manna | L’obiettivo è sempre stato la zona Champions McTominay contento di stare qui Sul futuro di Conte…

Il dirigente del Napoli ha confermato che l’obiettivo della squadra rimane la qualificazione in Champions League. Ha inoltre affermato che McTominay è soddisfatto di continuare a vestire la maglia partenopea. Riguardo al futuro di un allenatore, ha menzionato che si tratta di un argomento ancora aperto e non ha fornito dettagli specifici.

