McTominay | Napoli mi fa sognare in campo mi trasformo Conte è stato fondamentale sul futuro e lo scudetto ho le idee chiare

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha dichiarato che il suo entusiasmo per la squadra nasce dalla passione dei tifosi e dal modo in cui si impegna in ogni partita. Ha spiegato che il suo trasferimento a Napoli lo ha motivato a dare il massimo, grazie anche al supporto di Conte, che lo ha aiutato a migliorare. McTominay si sente più sicuro e pronto a lottare per lo scudetto, con obiettivi chiari e tanta determinazione. La sua voglia di vincere si vede anche in campo.