McTominay | Napoli mi fa sognare in campo mi trasformo Conte è stato fondamentale sul futuro e lo scudetto ho le idee chiare
Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha dichiarato che il suo entusiasmo per la squadra nasce dalla passione dei tifosi e dal modo in cui si impegna in ogni partita. Ha spiegato che il suo trasferimento a Napoli lo ha motivato a dare il massimo, grazie anche al supporto di Conte, che lo ha aiutato a migliorare. McTominay si sente più sicuro e pronto a lottare per lo scudetto, con obiettivi chiari e tanta determinazione. La sua voglia di vincere si vede anche in campo.
Scott McTominay, centrocampista del Napoli, racconta la sua esperienza in città, il rapporto con i tifosi e con l’allenatore Antonio Conte, rivelando un percorso di crescita tattica e personale che ha segnato la sua stagione. L’intervista restituisce una versione concreta e misurata del contributo offerto in campo, tra dedizione, responsabilità e obiettivi chiari. sempre stato un centrocampista con vocazione da numero 8, capace di inserirsi, costruire gioco e partecipare alla fase difensiva, offrendo supporto ai compagni in diverse fasi della partita. l’arrivo in italia ha comportato un adattamento tattico significativo: apprendere movimenti, smarcamenti e posizionamenti utili per diventare una fonte di pericolo nell’area avversaria e migliorare la gestione difensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
