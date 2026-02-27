Centro sportivo a Monterusciello si può De Laurentiis ha capito e si è affidato a una persona competente | Bruno Discepolo

A Monterusciello si può realizzare un centro sportivo grazie alla decisione di De Laurentiis di affidarsi a Bruno Discepolo, considerato competente nel settore. Dopo anni di attesa, la questione dei terreni destinati alla struttura del Calcio Napoli si è sbloccata, segnando un nuovo capitolo nella lunga ricerca di un’area idonea. La svolta arriva dopo un periodo caratterizzato da difficoltà e attese.

Centro sportivo a Monterusciello, si può. De Laurentiis si è finalmente affidato a una persona competente: Bruno Discepolo C’è una grande novità nella ultradecennale – e quindi estenuante e persino grottesca – ricerca dei terreni per il centro sportivo del Calcio Napoli. Aurelio De Laurentiis ha capito (era ora!) che doveva affidarsi a una figura che sul Napolista definimmo “un Conte della diplomazia e delle relazioni istituzionali”. De Laurentiis ha tanti pregi ma anche il difetto di credere di poter fare tutto da solo. E ha anche l’illusione di possedere competenza politica: un abbaglio che acceca tanti imprenditori. Ma De Laurentiis ha mostrato di possedere una virtù tanta rara quanto indispensabile: saper riconoscere i propri errori e saper cambiare strada e quindi strategia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

